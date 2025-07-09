В вечернем платье и с новой прической: принцесса Анна появилась на банкете в Виндзоре

Принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс / © Associated Press

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Король Чарльз III и королева Камилла организовали прием в честь приезда Эммануэля Макрона и Брижит Макрон, банкет состоялся в Виндзорском замке.

Королевская принцесса была среди гостей торжественного мероприятия. 75-летняя Анна была одета в кремовое макси-платье с подолом из кружева, который был расшит камнями, также наряд дополняло лаконичное болеро, длинные белые перчатки, маленький клатч. Образ принцесса дополнила тиарой, серьгами и колье на шее, а у нее на груди было несколько орденов. Также хочется отметить прическу принцессы, Анна в этот раз немного изменила ее, а макияж на ее лице был минималистичным.

Принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Напомним, на банкете также появились принц и принцесса Уэльские, Кейт блистала в алом платье от Givenchy, которое сшила дизайнер ее свадебного платья — Сара Бертон.

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А королева Камилла выбрала для торжественного мероприятия вечернее платье цвета слоновой кости из шелка и крепа от Фионы Клэр, украшенное вышивкой и гарнитур своей покойной свекрови королевы Елизаветы II.

Королева Камилла, король Чарльз, Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images