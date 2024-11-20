В вечернем платье и с укладкой в стиле старого Голливуда: княгиня Шарлин с мужем посетила гала-прием

Княгиня Шарлин и ее муж князь Альбер II присутствовали на гала-приеме после празднования Национального дня Монако.
46-летняя княгиня вышла в свет в темно-синем платье, в руке держала миниатюрный черный клатч и добавила блеска своему образу с помощью пары мерцающих бриллиантовых серег.
Свои светлые волосы Шарлин уложила в потрясающие локоны в духе старого Голливуда и сделала выразительный макияж глаз и губ. Ее муж князь Альбер II был в военной форме – приталенныом черном пиджаке и темно-синих брюках в сочетании с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.
Ранее, напомним, княгиня Шарлин с мужем и детьми посетила мессу в соборе, а после вся семья появилась на балконе их дворца в Монте-Карло.
9-летние дети княжеской четы – принц Жак и принцесса Габриэлла откровенно скучали на этом торжественном мероприятии.
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