В вечернем платье и с укладкой в стиле старого Голливуда: княгиня Шарлин с мужем посетила гала-прием

Княгиня Шарлин и ее муж князь Альбер II присутствовали на гала-приеме после празднования Национального дня Монако.

46-летняя княгиня вышла в свет в темно-синем платье, в руке держала миниатюрный черный клатч и добавила блеска своему образу с помощью пары мерцающих бриллиантовых серег.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Свои светлые волосы Шарлин уложила в потрясающие локоны в духе старого Голливуда и сделала выразительный макияж глаз и губ. Ее муж князь Альбер II был в военной форме – приталенныом черном пиджаке и темно-синих брюках в сочетании с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, княгиня Шарлин с мужем и детьми посетила мессу в соборе, а после вся семья появилась на балконе их дворца в Монте-Карло.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

9-летние дети княжеской четы – принц Жак и принцесса Габриэлла откровенно скучали на этом торжественном мероприятии.

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