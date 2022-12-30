В вечернем платье и с жемчужной нитью на шее: какой была королева Елизавета II в молодые годы

Сегодня мы вспоминаем, как в этот день, 30 декабря 1953 года, за день до Нового года, Ее Величество посетила вечеринку, организованную в ее честь в Окленде. В тот год Елизавета находилась на троне совсем ничего, всего один год. На снимке видно, как подданный склоняет голову перед монархом, когда она направляется на мероприятие.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Одета 27-летняя Елизавета II в вечернее платье, ободок на голове и высокие белые перчатки. На одной руке у королевы висит маленькая сумочка на короткой ручке, а на платье пришпилена брошь с камнями.

Также из украшений в ушах у нее маленькие жемчужные серьги, а на шее - жемчужное колье из трех нитей. Всю жизнь королева Елизавета II любила жемчуга и всегда с удовольствием их носила. Говорят, даже похоронена она была в своих любимых серьгах.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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