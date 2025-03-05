В вечернем платье и с золотым ободком: королева Мэри с королем Фредериком X блистала на банкете

Ужин, организованный в честь короля Дании Фредерика X и королевы Мэри состоялся в Президентском дворце в Хельсинки, в рамках двухдневного государственного визита королевской четы в Финляндию.

"Во время ужина прозвучали речи президента и Его Величества короля, после чего прозвучали национальные гимны.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Финляндии Александром Стуббом и его женой Сюзанной Иннес-Стубб / Фото: Getty Images

В связи с государственным визитом сегодня королю была вручена цепь ордена Белой розы Финляндии. Король получил Большой крест ордена Белой розы Финляндии в 1994 году, а Ее Величество Королева получила тот же орден во время государственного визита в Финляндию в 2013 году. Большой крест с цепью является высшей степенью ордена", - говорится в заявлении датской королевской семьи на официальной странице в Instagram.

В то же время король назначил президента Финляндской Республики Александра Стубба кавалером Ордена Слона, а супруга президента госпожа Сюзанна Иннес-Стубб получила Большой крест ордена Даннеброга.

Королева Мэри появилась на вечере в шоколадном платье с глубоким V-образным вырезом, у нее была красивая прическа и выразительный макияж на лице, на голове золотой ободок, а в ушах серьги-висюльки. Король Фредерик X был во фраке, как и президент Финляндии. А первая леди надела скромное платье цвета морской волны и цветочный гарнитур.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

За день до этого король Фредерик X и королева Мэри посетили официальный прием в Президентском дворце во время которого Мэри появилась в баклажановом платье и синем пальто на воротнике которого сверкала брошь с камнями.

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