В вечернем платье и серьгах с сапфирами: княгиня Шарлин с мужем на гала-концерте

После празднования Национального дня в Монако княжеская чета отправилась на гала-концерт.

В субботу днем княгиня Шарлин и князь Альбер II вместе с детьми и другими родственниками посетили празднование Национального дня и побывали на службе в Непорочном соборе Нотр-Дам, где принцесса появилась в белом пальто от бренда Akris и черной широкополой шляпе.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

На вечернем гала-концерте Шарлин блистала уже в темно-синем платье под которое подобрала атласные туфли-лодочки на каблуках и бело-золотистый клатч.

Макияж Шарлин сделала все такой же в нюдовых оттенках, у нее была традиционная укладка, а в ушах сверкали серьги-висюльки с сапфирами и россыпью бриллиантов.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II был одет в синие брюки, белоснежную рубашку и черный пиджак с золотыми пуговицами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Недавно княжеская чета совершила редкий совместный выход, посетив спортивное мероприятие. Они посетили международный тестовый матч Autumn Nations Series между Францией и Южной Африкой на стадионе "Велодром" в Марселе и были запечатлены среди болельщиков на трибунах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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