В вечернем платье и серьгах за 100 тысяч евро: Шарлотта Казираги сходила в оперу

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Дочь принцессы Каролины Монакской посетила гала-открытие балетного сезона, спустя несколько дней после того, как появились слухи о ее расставании с писателем Николя Матье.

Шарлотта была среди гостей вечера, собравшего в историческом парижском театре деятелей моды, искусства и культуры. Для этого случая Казираги выбрала черное платье от бренда Chanel, амбассадором которого она является. Это платье средней длины без рукавов с глубоким V-образным вырезом и плиссированной отделкой на передней части лифа. На бедрах несколько перекрещивающихся полос определяют силуэт и переходят в струящуюся юбку с полупрозрачной отделкой, которая ненавязчиво обнажает ноги.

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Шарлотта Казираги / © Getty Images

Ансамбль Шарлотта дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке с острым носком, и серьгами Сhanel из белого золота 18 карат, инкрустированные 60 бриллиантами огранки «бриллиант» общим весом 4,56 карата, стоимостью 100 000 евро. Их дизайн, вдохновленный звездами и кометами, сочетает в себе небольшие звездообразные мотивы с камнями, расположенными на разных уровнях.

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Шарлотта Казираги носила их с гладкой прической и сияющим макияжем на лице.

А недавно вместе со своей сестрой принцессой Александрой Ганноверской, Шарлотта Казираги посещала показ Chanel в Париже.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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