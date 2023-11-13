Она опять блондинка: княгиня Шарлин в вечернем платье пришла с мужем на прием

Княгиня Шарлин вопреки слухам о разладе в ее браке продолжает поддерживать мужа на публичных мероприятиях и демонстрировать роль заботливой супруги.

На днях князь Альбер II и княгиня Шарлин присутствовали на заключительном гала-концерте Фестиваля звезд в зале "Империя" отеля de Paris.

Этот исключительный ужин был организован четырьмя шеф-поварами, обладателями звезд Мишлен, Аленом Дюкассом, Янником Аллено, Марселем Равеном, Домиником Лори и их командами. Снимки опубликовали на официальной странице княжеской семьи в Facebook.

На княгине в этот вечер было черное платье в пол от Max Mara с золотым поясом на талии, в руках кожаный клатч от Jimmy Choo, Шарлин сделала лаконичный макияж и снова покрасила волосы в светлый оттенок, аккуратно их уложив.

А недавно княжеская пара посещала финал чемпионата мира по регби во Франции. Они мило обнимались на публике, но эксперты говорят, что в отношениях этой пары все не так гладко, как они стараются показать публике.

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