В вечернем платье и свадебной тиаре своей матери: принцесса Катарина-Амалия на банкете

Ее Высочество принцесса Оранская была вместе с родителями – королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. Банкет был организован в честь приезда в Нидерланды президента Португалии.

Король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Катарина-Амалия, недавно отпраздновавшая 21-летие, приехала на мероприятие в блестящем вечернем платье, расшитом стразами от Tadashi Shoji с кейп-накидкой, дополнив наряд свадебной тиарой ее матери королевы Максимы, которую впервые надела на банкет в честь 18-летия норвежской принцессы Ингрид Александры. На шее у девушки было бриллиантовое колье.

Принцесса сделала вечерний макияж и собрала длинные волосы в прическу.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Блистала на мероприятии и ее мать королева Максима, она надела алое платье с пышным подолом и тиару с рубинами.

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