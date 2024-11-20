В вечернем платье и тиаре Елизаветы II: королева Камилла присутствовала с Чарльзом на приеме для дипломатического корпуса

Король Чарльз и королева Камилла провели ежегодный прием для дипломатического корпуса, приветствовав в Букингемском дворце сотни высокопоставленных лиц.
Королева Камилла уже поправилась после инфекции дыхательных путей. Она приехала на прием в синем бархатном вечернем платье от Fiona Clare в паре с аквамариново-бриллиантовой тиарой, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II. Тиару королева дополнила соответствующим аквамариново-бриллиантовым ожерельем и серьгами из ее собственной коллекции.
На Камилле был орден с портретом короля Чарльза (обычно вручаемый женщинам-членам семьи). Также королева сделала красивую укладку и вечерний макияж, на ее запястье сверкало несколько золотых браслетов, в том числе и любимый Van Cleef & Arpels, а также в руке она держала синий клатч.
Прием также посетил принц Уильям Уэльский, он прибыл без своей супруги принцессы Кейт, которая готовится к другому масштабному мероприятию, которое состоится через несколько недель.
В прошлом году, напомним, Кэтрин посещала дипломатический прием в Букингемском дворце.
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