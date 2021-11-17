В вечернем платье и тиаре: королева Летиция с мужем на торжественном приеме

В вечернем платье и тиаре: королева Летиция с мужем на торжественном приеме

Король и королева Испании вчера вечером принимали во дворце президента Италии Серджо Маттарелла и его дочь, которая выполняет обязанности первой леди, – Лауру.

Королева Летиция появилась на гала-ужине в элегантном черном платье прямого силуэта на широких бретельках от итальянского дизайнера Giorgio Armani.

Королева Летиция / Getty Images

Ее голову украшала тиара с бриллиантами и жемчугом, на шее было ожерелье из драгоценных камней, а на запястье - браслет. И король, и королева были в защитных масках, так что макияж Летиции был практически не заметен. Король Филипп VI был во фраке.

Испанская королевская чета / Getty Images

Первая леди Лаура Маттарелла была в черном платье с бархатным верхом и пышным кружевным подолом в пол. У нее на шее было тонкое ожерелье, а в ушах – серьги. Волосы она собрала в прическу. Президент Италии также бы одет во фрак.

Испанская королевская чета с президентом Италии и его дочерью / Getty Images

Днем королевская чета приветствовала президента и его дочь в Королевском дворце в Мадриде.

Серджо и Лаура Маттарелло и испанская королевская чета - королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Читайте также:

Пластика испанской королевы Летиции (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку