В вечернем платье и тиаре: королева Максима на государственном банкете

Королева Максима и король Виллем-Александр посетили еще два мероприятия во время своего официального визита в Словакию.

Королевская чета присутствовала на концерте, организованном президентом Зузаной Капутовой и ее партнером Юрой Ризманом в Словацком национальном театре в Братиславе.

Там Ее Величество королева появилась в нюдовом платье с россыпью пайеток от Claes Iversen с широким поясом, подчеркивающем ее тонкую талию, в руках у Максимы был золотистый клатч Bottega Veneta, а обута она была в любимые лаковые туфли с бантиками от Salvatore Ferragamo.

Королева надела бриллиантовое колье на шею, серьги с бриллиантами и собрала волосы заколкой с камнями. Локоны она уложила красивыми волнами и сделала насыщенный вечерний макияж.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король в этот день облачился в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Также монархи посетили государственный банкет, организованный также президентом Словакии в Редуте, в Братиславе. На банкете королевская особа появилась в красивом платье цвета морской волны с цветочной аппликацией, открытыми плечами и небольшим шлейфом. Красивый образ Максима дополнила золотым клатчем и бриллиантово-изумрудным гарнитуром, который состоял из колье и серег. Также королева была в тиаре с изумрудами, а волосы ее были собраны в вечернюю прическу. Король снова был в черном смокинге.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентом Зузаной Капутовой / Фото: Getty Images

Также отлично выглядела и президент Зузана Капутова, она была в насыщенном синем платье в пол, с вырезом "лодочка", с одним бантом на плече и россыпью камней с другой стороны. В руках держала черный клатч, сделала лаконичный макияж и прическу.

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