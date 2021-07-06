В вечернем платье и тиаре: королева Максима с мужем посетила банкет

В вечернем платье и тиаре: королева Максима с мужем посетила банкет

Король и королева Нидерландов находятся с государственным визитом в Германии.

Вчера днем 50-летняя королева Максима появилась перед камерами в белом платье с бабочками, к которому подобрала оливковые туфли-лодочки на каблуках, клатч в тон и ободок на голове.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Вечером королевскую чету ждал прием на государственном банкете, устроенном Федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и его женой Эльке Бюденбендер в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Максима пришла на банкет в вечернем платье с одним открытым плечом, с драгоценным колье на шее, массивных серьгах и с несколькими браслетами на запястьях, а также в тиаре.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Волосы королева собрала в прическу, сделала насыщенный вечерний макияж, а маску держала в руках. Король Виллем-Александр был в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

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Королева Максима и король Виллем-Александр в Германии (9 фото)

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