В вечернем платье и тиаре: королева Максима с мужем посетила банкет

Король и королева Нидерландов находятся с государственным визитом в Германии.
Вчера днем 50-летняя королева Максима появилась перед камерами в белом платье с бабочками, к которому подобрала оливковые туфли-лодочки на каблуках, клатч в тон и ободок на голове.
Вечером королевскую чету ждал прием на государственном банкете, устроенном Федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и его женой Эльке Бюденбендер в президентском дворце Бельвю в Берлине.
Максима пришла на банкет в вечернем платье с одним открытым плечом, с драгоценным колье на шее, массивных серьгах и с несколькими браслетами на запястьях, а также в тиаре.
Волосы королева собрала в прическу, сделала насыщенный вечерний макияж, а маску держала в руках. Король Виллем-Александр был в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.
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