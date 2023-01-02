В вечернем платье и тиаре: кронпринцесса Мэри с мужем Фредериком на торжественном приеме

Старшие члены датской королевской семьи посетили праздничный ужин, который состоялся во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Главенствовала на нем королева Маргрете II.

50-летняя кронпринцесса Мэри была одета в сшитое на заказ платье от Lasse Spangenberg с рукавом три четверти и расшитое сверкающими камнями. Образ ее дополняла драгоценная тиара, клатч Furmani Stone Flap в серебристом цвете и рубиновый браслет и серьги, а на пальце сверкало кольцо.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Мэри сделала вечернюю прическу, насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском. Выглядела она по-королевски рядом со своим мужем – наследным принцем Фредериком, который был облачен в военную форму.

Недавно, напомним, датский королевский дворец поделился портретными снимками королевы, которые были сделаны во время празднования ее 50-летнего юбилея правления. Кадры были сделаны в замке Кристиансбург, где состоялся гала-ужин в честь золотого юбилея правления Маргрете II.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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