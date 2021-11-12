В вечернем платье и тиаре: редкий выход королевы Маргрете II

Королева Дании Маргрете II вместе со старшим сыном кронпринцем Фредериком находится с государственным визитом в Германии.

На днях 81-летняя королева посещала Зал Пьера Булеза, где появилась в красном приталенном жакете и платье цвета "темный баклажан" прямого силуэта. Маргрете II была в темной шляпе с красными полями, с брошью на груди и серьгах. В руке она несла черную кожаную сумку, а обута была в кожаные туфли на невысоких каблуках.

Королева Маргрете II / Getty Images

Также Ее Величество посетила вместе с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером прием в Немецком историческом музее в Берлине. Там Маргрете появилась в роскошном вечернем голубом платье, усыпанном камнями, и с круглым вырезом. Королева надела тиару, колье на шею и серьги-висюльки, взяла серебристую сумку и обула серебристые туфли на каблуках. Не каждый день королева надевает такие наряды.

Королева Маргрете II и Франк-Вальтер Штайнмайер / Getty Images

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