В вечернем платье и тиаре: роскошная принцесса Грейс с мужем - князем Ренье - однажды на приеме в Италии

В эти дни, в далеком 1959 году, принцесса Монако Грейс Келли и ее муж князь Ренье III посетили с трехдневным государственным визитом Италию.

На этом фото монакская пара запечатлена в ожидании прибытия президента Италии Джованни Гронки и доньи Карлы Гронки, их гостей, на ужине, устроенном в их честь в римском отеле. Прием состоялся 6 ноября 1959 года, через три года после свадьбы пары.

Принцесса Грейс одета в вечернее платье на бретельках, с тонким поясом, подчеркивающем талию, и с цветком на нем. Поверх наряда у Грейс была черная кружевная накидка, на руках - белые высокие перчатки и черный миниатюрный клатч. Обута принцесса была в бархатные туфли на каблуках. Также у нее был драгоценный браслет на запястье, тонкое колье на шее, тиара и лаконичные серьги. Волосы были собраны в прическу, а на лице был макияж.

Князь Ренье III был в черном фраке, белой рубашке и с галстуком-бабочкой.

Принц Ренье и принцесса Монако Грейс / Фото: Associated Press

Напомним, ранее княжеская семья посетила праздничное мероприятие, посвященное 100-летию князя Ренье.

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