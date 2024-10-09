В вечернем платье и тиаре свекрови: королева Мэри блистала на банкете

Король и королева Дании вчера приветствовали в замке Амалиенборг президента Исландии Халлу Томасдоттир и ее супруга Бьорна Скуласона.

Вечером состоялся государственный банкет во дворце Кристиансборг, где королева Мэри и король Фредерик X принимали президента Исландии и ее мужа во время их государственного визита Данию.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Исландии Халлой Томасдоттир и ее супругом Бьорном Скуласоном / Фото: Getty Images

"Госпожа Президент, г-н. Бьорн Скуласон.

Мне очень приятно приветствовать Вас в Дании вместе с королевой Мэри. 2024 год стал годом обновления для вас и для нас. Сегодняшний вечер не исключение. Вы отправляетесь в свой первый государственный визит в качестве президентской четы, а мы проводим наш первый государственный визит в качестве королевской четы.

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Совпадение, которое свидетельствует о тесных связях, которые связывают наши страны и население вместе на протяжении поколений", - заявил в своей речи король Фредерик X во время банкета, сообщает дворец.

Королева Мэри появилась на банкете в темно-синем платье, топ которого был расшит камнями, а юбка выполнена из шелка с рюшами. На шее у королевы сверкало бриллиантовое колье, в ушах были серьги-висюльки с бриллиантами, а на голове тиара "Жемчужина Пуаре" из ювелирной шкатулки королевы Маргрете II. Она была изготовлена ​​в Германии около 1825 года и принадлежала королевским предкам Маргрете из Пруссии, Швеции и Нидерландов.

Королева Мэри и король Фредерик X, президент Исландии Халла Томасдоттир и ее супруг Бьорн Скуласон / Фото: Getty Images

Мэри сделала выразительный макияж и вечернюю прическу. У нее был светлый маникюр, а на пальце сверкало несколько колец, в том числе ее помолвочное с рубинами. Король Фредерик X был в парадной форме синего цвета с золотыми эполетами, белых перчатках и с тростью.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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