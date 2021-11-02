В вечернем платье и тиаре: вспоминаем, как принцесса Диана в тур с Чарльзом ездила

В вечернем платье и тиаре: вспоминаем, как принцесса Диана в тур с Чарльзом ездила

Продолжаем рассматривать архивные фото членов британской королевской семьи.

Сегодня нам попалось две фотографии принцессы Уэльской Дианы. Этот снимок был сделан 2 ноября 1987 года во время вечернего приема, устроенного президентом Западной Германии Ричардом фон Вайцзаккером в честь британских королевских гостей в Godesberg Redoute в Бонне, Германия. Принц Чарльз и его супруга Диана совершали тогда официальный государственный визит в Германию.

Принцесса Диана / Associated Press

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Одета Диана в черное платье с откровенным декольте, на голове у нее тиара, волосы уложены в красивую прическу, на шее красуется драгоценное кольте, а в ушах – серьги. В макияже принцесса сделала акцент на глазах, подчеркнув их голубым карандашом.

Другое фото датировано этим же днем и этим же годом, оно также сделано во время поездки в Германию. Диана в розовом пальто и розовой шляпе приветствует людей на местном рынке в Бонне. Принцесса была с красивой укладкой, в черных перчатках и в руках держала подаренный букет цветов.

Принцесса Диана / Associated Press

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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