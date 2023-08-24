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В вечернем платье и туфлях-лодочках: 79-летняя королева Сильвия сходила на церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В вечернем платье и туфлях-лодочках: 79-летняя королева Сильвия сходила на церемонию

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Мать кронпринцессы Виктории – будущей королевы Швеции – не пропустила церемонию вручения водной премии.

Королева Сильвия посетила церемонию вручения Стокгольмской водной премии 2023 года в Стокгольмской ратуше, которая состоялась несколько дней назад.

Образ кронпринцессы Виктории на этом мероприятии мы уже рассматривали. Ее 79-летняя мать, королева Сильвия, также впечатлила тем, как выглядела.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Супруга короля и мать кронпринцессы надела голубое макси-платье с вышивкой, к нему подобрала туфли-лодочки в тон на каблуках, цветочные серьги и светлый замшевый клатч. Сильвия сделала эффектную укладку и макияж, светлый маникюр, а также надела несколько золотых браслетов. У нее на губах была яркая помада фиолетового оттенка. Запечатлели королевскую особу, когда она выходила из автомобиля, когда приехала на мероприятие.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Сильвия встречалась с первой леди Украины - Еленой Зеленской. Это произошло во время визита президентской четы в Швецию. 

Елена Зеленская и королева Сильвия / © Getty Images
Елена Зеленская и королева Сильвия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
393
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