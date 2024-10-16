В вечернем платье и украшении свекрови: королева Летиция на гала-концерте

Королева Летиция и король Филипп VI прибыли в Барселону, где в Национальном музее искусств в Каталонии, посетили гала-концерт премии «Планета 2024».

На мероприятии Planeta Prize 2024 королева Летиция появилась в шифоновом платье, расшитом камнями в горизонтальную полоску на бретельках от Carolina Herrera длины миди и с расклешенным подолом. Вечерний образ Ее Величество дополнила лодочками с открытой пяткой Massimo Dutti на удобном каблуке и маленьким клатчем Felipe Varela.

Что касается украшений, то Летиция была в бриллиантовых серьгах и с широким браслетом Cartier, аксессуар, который был собственностью королевы Софии и который, как сообщалось, она подарила своей невестке. У Летиции был вечерний, более насыщенный макияж глаз и укладка.

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Король Филипп VI также выглядел элегантно в темном костюме, белой рубашке и с бордовым галстуком.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, королева Летиция в красном платье и бежевом тренче появилась на праздновании Национального дня.

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