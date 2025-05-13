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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В вечернем платье и в жемчужной тиаре: королева Максима с мужем-королем посетила банкет

Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на ежегодном ужине дипломатического корпуса в Королевском дворце в Амстердаме.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева появилась на ужине в платье от нидерландского кутюрье Jan Taminiau, украшенное бисером в виде цветов по канту, а у нее на голове была старинная жемчужная тиара, созданная в 1900 году по заказу тогдашней королевы Вильгельмины (бабушки принцессы Беатрикс, матери короля Виллема-Александра).

Королева Максима сделала волнистую укладку, выразительный макияж глаз, надела серьги-висюльки из жемчуга и жемчужное кольцо на палец, а также сделала темный маникюр. Король Виллем-Александр облачился в черный фрак, белую рубашку, жилет и галстук-бабочку.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

В Instagram королевской семьи опубликовали видео с банкета и написали:

«В неспокойном мире с растущей напряженностью связующая роль дипломатов стала еще более важной.

Дипломаты, представляющие свою страну в Нидерландах, ежегодно приглашаются королем Виллемом-Александром и королевой Максимой на ужин Corps Diplomatique. Цель — поддерживать и укреплять международные отношения», — говорится в заявлении дворца.

Напомним, на этой неделе королева Максима отпразднует день рождения. Ранее мы рассказывали 15 интересных фактов о супруге монарха.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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