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В вечернем платье и в жемчужной тиаре: королева Максима с мужем-королем посетила банкет
Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на ежегодном ужине дипломатического корпуса в Королевском дворце в Амстердаме.
Королева появилась на ужине в платье от нидерландского кутюрье Jan Taminiau, украшенное бисером в виде цветов по канту, а у нее на голове была старинная жемчужная тиара, созданная в 1900 году по заказу тогдашней королевы Вильгельмины (бабушки принцессы Беатрикс, матери короля Виллема-Александра).
Королева Максима сделала волнистую укладку, выразительный макияж глаз, надела серьги-висюльки из жемчуга и жемчужное кольцо на палец, а также сделала темный маникюр. Король Виллем-Александр облачился в черный фрак, белую рубашку, жилет и галстук-бабочку.
В Instagram королевской семьи опубликовали видео с банкета и написали:
«В неспокойном мире с растущей напряженностью связующая роль дипломатов стала еще более важной.
Дипломаты, представляющие свою страну в Нидерландах, ежегодно приглашаются королем Виллемом-Александром и королевой Максимой на ужин Corps Diplomatique. Цель — поддерживать и укреплять международные отношения», — говорится в заявлении дворца.
Напомним, на этой неделе королева Максима отпразднует день рождения. Ранее мы рассказывали 15 интересных фактов о супруге монарха.