В вечернем платье на бретельках: как королева Елизавета II в кино ходила

На этом снимке запечатлена королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Они находятся в королевской ложе лондонского кинотеатра Odeon после прибытия на королевский показ фильма Уолта Диснея "Роб Рой", 26 октября 1953 года, в Лондоне.

Елизавета одета в роскошное вечернее платье с корсетом, на тонких бретельках и с пышным подолом. У нее на шее драгоценное колье, в ушах - серьги-висюльки с камнями, а на голове - тиара. Ее супруг - принц Филипп - одет в черный костюм и белоснежную рубашку.

Королева Елизавета II и принц Филипп в королевской ложе лондонского кинотеатра Odeon, октябрь 1953 года / Фото: Associated Press

Рядом с ними в тот день на мероприятии присутствовала сестра королевы – принцесса Маргарет. На ней также было вечернее платье с пышным подолом и открытыми плечами и красивое драгоценное колье на шее. Девушка сделала укладку и макияж, а вот тиару надевать не стала.

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