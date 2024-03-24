В вечернем платье на бретельках: Шарлотта Казираги посетила благотворительный бал

Шарлотта Казираги впервые за несколько лет посетила "Бал роз" без своего мужа Димитрия Рассама.

В феврале стало известно, что Шарлотта и Димитрий разводятся. Так что теперь на всех светских выходах 37-летняя монакская журналистка будет появляться одна или в компании своей большой семьи.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II, принцесса Каролина и Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

В этот вечер Шарлотта пришла на мероприятие в атласном платье на тонких бретельках, расшитом пайетками. У наряда был небольшой шлейф и высокий разрез спереди. В руках у нее был черный клатч, на шее висела золотая цепочка с кулоном, Казираги распустила длинные волосы и сделала насыщенный макияж.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Светское мероприятие также посетила княгиня Шарлин и ее муж князь Альбер II. На "Балу роз" благотворительного фонда принцессы Грейс Келли, Шарлин появилась в блестящем комбинезоне и с новой прической.

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