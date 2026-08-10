В вечернем платье на одно плечо и серьгах свекрови: Меган Маркл посетила с принцем Гарри благотворительный вечер

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными моментами своего романтического вечера на благотворительном мероприятии, когда пара поддержала своего друга Дэвида Фостера на мероприятии, посвященном 40-летию сбора средств для Фонда Дэвида Фостера, которое состоялось 7 августа.

На следующий день Меган, недавно отпраздновавшая 45-летие, поделилась в Instagram откровенной фотографией с вечера — улыбающимся селфи себя и 41-летнего принца Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган позировала рядом с мужем в платье от канадского бренда Greta Constantine. К наряду она подобрала серьги с бриллиантами и сапфирами, которые носила мама ее мужа - покойная принцесса Диана.

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Принц Гарри был одет в классический черный смокинг с галстуком-бабочкой в ​​тон, он улыбался рядом со своей женой на этом снимке.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

В публикации в Instagram было размещено видео, на котором Меган и Гарри приветствуют артистов на благотворительном мероприятии, а также здороваются с другими присутствующими гостями.

Меган оставила подпись простой, добавив всего два эмодзи: один с изображением канадского флага, а другой — красного сердца.

Меган и Гарри в Канаде / © Instagram Меган Маркл

В своих Instagram Stories Меган Маркл поделилась и новыми кадрами из своего визита в Канаду с принцем Гарри. В одном из постов Меган сняла видео из машины, на котором видно, как на флагштоке развевается канадский флаг. В другом — профессионально сделанное фото пары на мероприятии.

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Меган и Гарри в Канаде / © Instagram Меган Маркл

Меган также опубликовала видео десерта, представленного на благотворительном мероприятии, организованном при поддержке Фостера, — шоколадного пианино с фиолетовой глазурью внутри.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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