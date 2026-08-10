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В вечернем платье на одно плечо и серьгах свекрови: Меган Маркл посетила с принцем Гарри благотворительный вечер
Герцог и герцогиня Сассекские присутствовали на праздновании 40-летия Фонда Дэвида Фостера в Виктории, Британская Колумбия.
Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными моментами своего романтического вечера на благотворительном мероприятии, когда пара поддержала своего друга Дэвида Фостера на мероприятии, посвященном 40-летию сбора средств для Фонда Дэвида Фостера, которое состоялось 7 августа.
На следующий день Меган, недавно отпраздновавшая 45-летие, поделилась в Instagram откровенной фотографией с вечера — улыбающимся селфи себя и 41-летнего принца Гарри.
Меган позировала рядом с мужем в платье от канадского бренда Greta Constantine. К наряду она подобрала серьги с бриллиантами и сапфирами, которые носила мама ее мужа - покойная принцесса Диана.
Принц Гарри был одет в классический черный смокинг с галстуком-бабочкой в тон, он улыбался рядом со своей женой на этом снимке.
В публикации в Instagram было размещено видео, на котором Меган и Гарри приветствуют артистов на благотворительном мероприятии, а также здороваются с другими присутствующими гостями.
Меган оставила подпись простой, добавив всего два эмодзи: один с изображением канадского флага, а другой — красного сердца.
В своих Instagram Stories Меган Маркл поделилась и новыми кадрами из своего визита в Канаду с принцем Гарри. В одном из постов Меган сняла видео из машины, на котором видно, как на флагштоке развевается канадский флаг. В другом — профессионально сделанное фото пары на мероприятии.
Меган также опубликовала видео десерта, представленного на благотворительном мероприятии, организованном при поддержке Фостера, — шоколадного пианино с фиолетовой глазурью внутри.