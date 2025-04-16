В вечернем платье: принцесса Изабелла с семьей побывала на праздничном концерте

Датская королевская семья / © Getty Images

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Принцесса Изабелла, которой 21 апреля исполняется 18 лет, вместе со своими родителями королевой Мэри и королем Фредериком X, а также своими младшими братом принцем Винсентом и сестрой принцессой Жозефиной посетили представление по случаю ее совершеннолетия. Оно прошло на Старой сцене Королевского театра в Копенгагене.

Принцесса Изабелла была облачена в роскошное вечернее платье на широких шлейках, с квадратным декольте, пышной юбкой и лентой, подчеркивающей талию. В руках принцесса держала миниатюрный синий клатч с россыпью страз, у нее на запястьях было несколько браслетов, а в ушах драгоценные серьги-люстры. Изабелла собрала волосы в тугую прическу и сделала макияж.

Датская королевская семья / © Getty Images

Рядом с ней была запечатлена королева Мэри, на ней был черный топ с открытыми плечами и макси-юбка с пайетками. Образ королева дополнила рубиновым колье, серьгами и брошью, волосы распустила и сделала макияж.

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Младшая дочь королевской четы – принцесса Жозефина – надела синий комбинезон с кейп-накидкой, а в руках держала маленький золотой клатч. У девушки были распущены волосы и уложены красивыми локонами, на лице макияж, серьги-висюльки в ушах и несколько браслетов на запястьях.

Мужчины - король Фредерик X и двое его сыновей - принц Кристиан и принц Винсент были одеты в классические костюмы.

Напомним, несколькими днями ранее члены королевской семьи посетили праздничные мероприятия в городе Орхусе. Именинница пришла на мероприятие в брючном костюме небесно-голубого цвета.

Датская королевская семья / © Getty Images