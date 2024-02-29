В вечернем платье с флористической вышивкой: Джилл Байден в элегантном образе появилась на мероприятии

Первая леди США выглядела на ивенте в Белом доме.
Джилл Байден с мужем Джо Байденом приняла участие в приеме для членов Национальной ассоциации губернаторов и их жен в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
Для такого события первая леди выбрала элегантный образ, в котором выглядела волшебно. На ней было вечернее бежевое обтягивающее платье, украшенное флористической вышивкой из бисера и камней.
Первой леди красиво уложили волосы и сделали макияж с акцентом на глазах. Аутфит Джилл дополнила массивными бриллиантовыми серьгами, деликатным ожерельем и золотыми браслетами.
Президент США был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Джилл Байден появилась на мероприятии в Белом доме в васильковом наряде с изысканными пуговицами.
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