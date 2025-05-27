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В вечернем платье с кейпом: королева Матильда с мужем-королем посетила театр
Королевская чета Бельгии вышла в свет в Брюсселе.
Король Филипп и королева Матильда посетили конкурс имени королевы Елизаветы в Бозаре в Брюсселе. Ее Величество была облачена в белом платье с кейп-накидкой, дополнив аутфит белыми туфлями и маленьким клатчем, серьгами-висюльками с камнями и букетом цветов в руках.
Королева Матильда сделала красивую укладку и вечерний макияж, чтобы отправиться в театр.
Король Филипп был в синем костюме, белой рубашке и с галстуком в принт.
Напомним, недавно мы видели королеву Матильду в нежно-розовом костюме и туфлях-лодочках, когда она посещала провинцию Люксембург.