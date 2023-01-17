В вечернем платье с кружевным декольте: леди Амелия Виндзор сходила на балет

Леди Амелия Виндзор, которая занимает 42-е место в линии наследования британского престола, недавно была названа самой красивой особой среди всех женщин в королевстве.

На днях 27-летняя британка посетила представление "Лебединое озеро" Английского национального балета в отеле St Martins Lane в Лондоне. Спектакль был представлен прессе и знаменитостям.

Амелия надела черное макси-платье на бретельках и с кружевной отделкой на декольте и черные лоферы. Свой вечерний лук девушка дополнила золотыми браслетами на обоих запястьях и часами, серьгами, кольцами и золотым кулоном на груди. Длинные белокурые волосы распустила, а макияж традиционно сделала практически незаметным, лишь подчеркнула свои естественные черты лица.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, на недавней церемонии в Королевском Альберт-Холле British Fashion Awards 2022 девушка появилась в черном платье на тонких бретельках и сверкнула пикантным декольте.

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