В вечернем платье с необычным декором: королева Максима с мужем Виллемом-Александром сходила на концерт

Президент Кении и его супруга организовали концерт в честь визита короля Нидерландов и Виллема-Александра и королевы Максимы.

Ее Величество королева приехала на мероприятие в вечернем платье с небольшим V-образным вырезом на декольте от Maisonvalentino красивого шоколадного цвета, дополнив наряд миниатюрной золотой сумкой Marina Raphael и шарфом, который держала в руках.

Это платье из коллекции весна-лето 2016. При создании этой линии креативный директор черпал вдохновение в Африке, так что наряд весьма удачно подобран. На воротнике королевы видно деревянную маску на золотом колье, что очень в африканском стиле.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее Величество дополнила вечерний образ красивой укладкой волнами, вечерним макияжем и золотыми крупными серьгами в ушах.

А ее муж король Виллем-Александр надел черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку и был обут в лаковые туфли.

Напомним, также во время этой поездки королева Максима и король Виллем-Александр посетили заповедник, где сфотографировали на фоне жирафа и зебры.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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