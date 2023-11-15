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В вечернем платье с огромным бантом: королева Матильда на гала-концерте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
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В вечернем платье с огромным бантом: королева Матильда на гала-концерте

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

В Бельгии прошло одно из мероприятий, посвященное десятилетию правления короля Филиппа.

Король и его супруга королева Матильда посетили гала-концерт Королевского оркестра гидов, посвященном 10-летию правления короля в Бозаре в Брюсселе.

Ее Величество королева появилась на концерте в вечернем платье Armani Prive с огромным бантом, расшитым пайетками, была в бриллиантовых серьгах с бахромой, в руке держала маленький черный клатч, а обута была в лаковые туфли на каблуках.

У Матильды был макияж в натуральных оттенках, волосы уложены в прическу, а на запястье сверкали золотые часы. Король Филипп был в военной форме.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Также в этот день королева Матильда и ее супруг принимали на приеме тех, кто удостоился благородной милости или почетного отличия. В тот раз на ней было темно-зеленое платье тоже с бантом на груди от Natan Couture, она надела несколько золотых браслетов и часы на запястье, кольцо с сапфиром и серьги-висюльки с изумрудами.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как королева Матильда повторила образ нидерландской королевы Максимы.

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Дата публикации
Просмотры
184
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