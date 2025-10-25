- Дата публикации
В вечернем платье с прозрачной накидкой: королева Летиция появилась на церемонии в Овьедо
Испанская королевская семья вчера вечером присутствовала на церемонии вручения премии «Принцессы Астурийской» в Овьедо.
Мероприятие прошло в театре Кампоамор, куда съехались король Испании Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое их дочерей — принцесса Леонор и инфанта София, а также многие гости.
Королева Летиция приехала на церемонию в черном платье без бретелек от испанского бренда Sybilla, дополнив его шелковой накидкой. А к образу подобрала клатч и черные лаковые туфли от Magrit с открытой пяткой и на невысоких каблуках.
Из украшений она выбрала серьги швейцарского бренда De Grisogono из белого золота и украшены крупным бриллиантом в верхней части и черными бриллиантами огранки «паве» в нижней части. Также на пальце Летиции был ее неизменный любимый аксессуар — кольцо Coreterno. Волосы королева собрала в высокий хвост и сделала выразительный вечерний макияж.
Король Филипп VI выбрал для появления на церемонии черный классический костюм, а его мама — 86-летняя королева София надела молочно-белый костюм с вышивкой.
Вчера вечером королевская семья всем составом посетила церемонию приветствия победителей премии «Принцесса Астурийская» в отеле Reconquista 24 в Овьедо.