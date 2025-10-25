В вечернем платье с прозрачной накидкой: королева Летиция появилась на церемонии в Овьедо

Королева Летиция / © Getty Images

Мероприятие прошло в театре Кампоамор, куда съехались король Испании Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое их дочерей — принцесса Леонор и инфанта София, а также многие гости.

Королева Летиция приехала на церемонию в черном платье без бретелек от испанского бренда Sybilla, дополнив его шелковой накидкой. А к образу подобрала клатч и черные лаковые туфли от Magrit с открытой пяткой и на невысоких каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press

Из украшений она выбрала серьги швейцарского бренда De Grisogono из белого золота и украшены крупным бриллиантом в верхней части и черными бриллиантами огранки «паве» в нижней части. Также на пальце Летиции был ее неизменный любимый аксессуар — кольцо Coreterno. Волосы королева собрала в высокий хвост и сделала выразительный вечерний макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI выбрал для появления на церемонии черный классический костюм, а его мама — 86-летняя королева София надела молочно-белый костюм с вышивкой.

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Вчера вечером королевская семья всем составом посетила церемонию приветствия победителей премии «Принцесса Астурийская» в отеле Reconquista 24 в Овьедо.