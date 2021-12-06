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В вечернем платье с разрезами на рукавах: вице-президент США Камала Харрис на церемонии в Вашингтоне

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В вечернем платье с разрезами на рукавах: вице-президент США Камала Харрис на церемонии в Вашингтоне

Камала Харрис / Getty Images

Политик сменила строгий брючный костюм на элегантное платье от знаменитого дизайнера.

Вице-президент США Камала Харрис вместе с супругом Дугласом Эмхоффом посетили оперный театр в Вашингтоне, где состоялась 44-я церемония вручения Премии центра Кеннеди.

Камала Харрис / © Getty Images
Камала Харрис / Getty Images

Для мероприятия политик сменила свой строгий костюм на длинное черное вечернее платье от бренда Michael Kors. Платье было однотонным, но его украшала россыпь камней в зоне декольте, а также разрезы на длинных рукавах.

Камала Харрис / © Getty Images
Камала Харрис / Getty Images

Второй джентльмен Дуглас Эмхофф надел черный костюм, галстук и белую рубашку с запонками.

Камала Харрис / © Getty Images
Камала Харрис / Getty Images

Традиционно на мероприятии присутствовала и президентская чета. Джилл Байден надела изумрудное платье от бренда Reem Acra, которое было полностью расшито камнями, а президент Джо Байден - черный смокинг.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Associated Press

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