В вечернем платье с серебряными плечами: Брижит Макрон в изысканном образе появилась на банкете

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Великобританию посетили государственный банкет, состоявшийся в Гилдхолле в Лондоне.

Для такого события она выбрала изысканный образ. На Брижит было вечернее черное платье макси приталенного силуэта, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел высокий разрез сзади. Сдержанный фасон наряда оживили эффектные серебристые плечи с камнями, которые придали образу торжественного блеска.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Госпожа Макрон дополнила лук остроносыми туфлями на шпильках цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией.

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Брижит сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс, уши украсила спиральными серьгами с бриллиантами, а на руке был бриллиантовый браслет.

Этот выход первой леди является воплощение французской элегантности в условиях государственного протокола.

Эммануэль Макрон был одет в черный смокинг, черные брюки, белую рубашку, белый жилет и белый галстук-бабочку, которые скомбинировали с черными лакированными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на встрече с королем Чарльзом и королевой Камиллой предстала в костюме цвета слоновой кости, состоявшем из двубортного жакета и короткой юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.

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