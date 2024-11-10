В вечернем платье с вырезами на рукавах: принцесса Евгения сходила на ужин

Евгения приехала на мероприятие в черном платье с открытыми плечами и вырезами на рукавах от Peter Pilotto, украшенном цветочным вышитым узором на груди и струящейся юбкой, а также бирюзовым кантом и поясом-завязкой.

Красивый вечерний лук принцесса дополнила золотым ожерельем с подвеской и сверкающими серьгами в форме месяца. Ее темные локоны были собраны в небрежную прическу, а на лице был лаконичный макияж.

"Вчера вечером, в преддверии Дня памяти, мне выпала честь присоединиться к ужину The Poppy Ball, на котором было собрано более 36 000 фунтов стерлингов для Королевского британского легиона. С момента своего создания в 2010 году он собрал более 1,5 миллионов фунтов стерлингов для RBL. Фантастическая работа, и я так горжусь быть покровителем ❤️ @royalbritishlegion", - написала в подписи под фотографиями в Instagram принцесса.

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Напомним, вчера члены королевской семьи посетили Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кейт и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

А сегодня собрались на службе памяти павших воинов возле Кенотафа. Оба мероприятия посетила и принцесса Уэльская Кэтрин.

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