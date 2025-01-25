В вечернем платье с золотой вышивкой: 86-летняя королева София сходила в оперу

Ее Величество посетила праздничное мероприятие во Франции.
Королева Испании София – мать правящего короля Филиппа VI – вышла в свет в пятницу вечером. 86-летняя женщина посетила гала-вечере по случаю 150-летия парижской Оперы Гарнье - одного из самых известных и значимых театров оперы и балета в мире.
Королева выглядела в тот вечер изумительно. Она надела длинное платье кобальтового цвета с немного укороченными рукавами и воротником-стойкой. Наряд был А-силуэта и украшен вышивкой бисером.
Этот образ она дополнила гламурным вечерним клатчем, бежевыми туфлями и множеством украшений - любимыми кольцами, бусами с серьгами и несколькими браслетами.
Ранее такой оттенок наряда София надевала на рождественский концерт "La Musica del Reciclaje" группы Ecoembes в Gran Teatro Caixabank Principe Pio в Мадриде. Однако в тот раз на ней был кобальтовый короткий жакет.
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