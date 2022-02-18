В вечернем платье: Сара Йоркская отдохнула на вечеринке в Лондоне

62-летняя Сара Йоркская посетила светскую вечеринку в Лондоне в отеле Claridge's.

Герцогиню пригласили на празднование 20-летней годовщины свадьбы актрисы Джоан Коллинз, которую она праздновала со своим пятым мужем - театральным менеджером Перси Гибсоном, за которого вышла замуж в 2002 году.

Сара была среди приглашенных звезд. На пати она приехала в черном лаконичном платье с брошью на талии и с прозрачными рукавами, подобрав к нему черные замшевые туфли на скрытой платформе и каблуках. В руках герцогини был черный клатч, на запястье – часы и браслет, на шее – цепочка, а в ушах – серьги-висюльки. Сара сделала макияж с акцентом на глаза и заколола часть волос заколкой сзади.

Сара Йоркская / Getty Images

Это первый выход герцогини Йоркской после того, как стало известно, что ее экс-супруг принц Эндрю откупился от гражданки США Вирджинии Джуфре, которая обвиняла его в сексуальном насилии.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Getty Images

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