В вечерних аутфитах и с тиарами: королевы Мэри и Сильвия на банкете во дворце

Датские король и королева находятся с официальным государственным визитом в соседнем шведском королевстве.

Король Карл Густав и королева Сильвия после церемонии приветствия гостей организовали для них торжественный прием в Стокгольмском королевском дворце.

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На этой встрече королева Сильвия появилась в изумрудном платье с кружевной отделкой от Georg et Arend, в руках держала винтажный атласный клатч Salvatore Ferragamo, а также носила в этот вечер Лейхтенбергскую сапфировую парюру, состоявшую из тиары, колье, серьг и броши. Сильвия сделала прическу и легкий вечерний макияж с любимой розовой помадой на губах.

Королева Мэри и королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Мэри надела бордовый топ Jesper Høvring и золотую макси-юбку, в руках держала квадратный клатч и надела рубиновую тиарау Parure, серьги, колье, брошь и браслет из этого же комплекта.

Король Фредерик X и королева Мэри на приеме у шведского короля Карла Густава и королевы Сильвии / Фото: Getty Images

Королевский двор Швеции поделился в своих аккаунтах фотографиями и видео с банкета.

Также ранее мы показывали вам образы двух королев с церемонии приветствия.

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