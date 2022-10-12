В вечерних нарядах и тиарах: королевы Максима и Сильвия на торжественном приеме в королевском дворце

Король Виллем-Александр и королева Максима посещают Швецию и вчера в встретились с королем Карлом Густавом и королевой Сильвией.

Королевская семья Нидерландов и Швеции на дневном приеме / Фото: Getty Images

Королева Максима надела платье в пол на одно плечо с золотистой цветочной аппликацией и накидкой на одно плечо. В руках у Ее Величества был маленький клатч в тон, а на голове тиара. По данным The Court Jeweller королева надела тиару Стюарта, центральным украшением которой является 40-каратный бриллиант. В таком виде Максима пришла на вечерний прием, организованный королевской семьей Швеции.

Ее образ дополняли серьги-висюльки с бриллиантами, несколько драгоценных браслетов на запястьях и кольца. Вечерняя прическа и макияж отлично гармонировали с аутфитом. Король Виллем-Александр был во фраке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева Швеции Сильвия надела в этот вечер розовое платье с длинными рукавами и пышной юбкой с кружевной отделкой. Она дополнила свой ансамбль тиарой Braganza, которую надевала на съемки своего первого официального портрета в 1976 году, вскоре после того, как вышла замуж за короля Карла XVI Густава, сообщает The Court Jeweller.

Королевская семья Нидерландов в Швеции / Фото: Getty Images

Эту же Тиару Сильвия надевала на свадьбу старшей дочери кронпринцессы Виктории в 2010 году и на торжество по случаю 60-летия короля в 2006 году.

Королевская семья Нидерландов в Швеции / Фото: Getty Images

На королеве также было колье из бриллиантов и серьги-висюльки с камнями. Она сделала вечерний макияж и прическу. Король Карл Густав был одет во фрак.

Королева Сильвия и королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: