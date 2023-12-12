В вечерних нарядах и тиарах: шведские монархи провели вечер на банкете во дворце

Члены шведской королевской семьи устроили торжественный ужин в честь нобелевских лауреатов в Королевском дворце.
На днях в Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевской премии. Кронпринцесса Виктория блистала на мероприятии в роскошном вечернем платье от шведского бренда Camilla Thulin Design, а на ужине появилась в другом образе, но тоже от этого же дизайнера. На голове у кронпринцессы была алмазная тиара Коннахта.
Ее мать королева Сильвия, которая в конце следующей недели отпразднует 80-летие, появилась на банкете в платье Judith Leiber и лейхтенбергской сапфировой тиаре.
А принцесса София надела переработанное платье Ida Lanto из коллекции 2017 года и свою свадебную тиару в оригинальной бриллиантовой оправе.
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Снимками с мероприятия поделились в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.
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