В вечерних нарядах и тиарах: шведские монархи провели вечер на банкете во дворце

На днях в Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевской премии. Кронпринцесса Виктория блистала на мероприятии в роскошном вечернем платье от шведского бренда Camilla Thulin Design, а на ужине появилась в другом образе, но тоже от этого же дизайнера. На голове у кронпринцессы была алмазная тиара Коннахта.

Шведская королевская семья на церемонии вручения Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме / Фото: Getty Images

Ее мать королева Сильвия, которая в конце следующей недели отпразднует 80-летие, появилась на банкете в платье Judith Leiber и лейхтенбергской сапфировой тиаре.

А принцесса София надела переработанное платье Ida Lanto из коллекции 2017 года и свою свадебную тиару в оригинальной бриллиантовой оправе.

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Снимками с мероприятия поделились в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

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