В вечерних платьях и бриллиантовых украшениях: сестры Спенсер блистали на церемонии

Мероприятие прошло в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Обе сестры появились на вечернем мероприятии в черных платьях. Леди Амелия надела макси-платье с вырезом на декольте, декорированном черными пайетками, у нее на шее было драгоценное колье, в ушах серьги, на запястьях несколько браслетов и несколько колец на пальцах. Амелия сделала светлый маникюр и вечерний макияж, а волосы собрала в прическу.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Леди Элиза также была в черном платье со спущенными плечами и закрытым декольте. Ее лук был похож на образ сестры, только украшения она надела другие, но в таком же количестве. Макияж и прическа Элизы также были похожими на макияж и прическу сестры.

Напомним, ранее мы показывали в каком образе сходила на светскую вечеринку старшая сестра девушек – леди Китти Спенсер.

Китти Спенсер / Фото: Getty Images

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