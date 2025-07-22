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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В вечерних платьях и костюмах: королевская семья Бельгии посетила праздничный концерт

Бельгийская королевская семья вчера вечером собралась на концерт в честь празднования Национального дня.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бельгийская королевская семья

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Король Филипп, его супруга королева Матильда, принцесса Елизавета и принцесса Элеонора, а также принцы Габриэль и Эммануэль прибыли вечером на концерт и шоу с фейерверками, лазерами и дронами в Парке пятидесятилетия Брюсселе.

Королева Матильда появилась на мероприятии в черном платье-миди с принтом и красной накидкой, сочетая наряд с красными туфлями-лодочками и клатчем. У нее в ушах были золотые серьги-висюльки, волосы распущены, макияж на лице, а на запястье широкий золотой браслет. Она шла под руку со своим мужем королем Филиппом.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Принцесса Елизавета надела белое ассиметричное платье в мелкий цветочный принт на одно плечо и обула кожаные туфли-лодочки, дополнив образ миниатюрным синим прямоугольным клатчем, крупными серьгами и выразительным макияжем глаз, а ее младшая сестра принцесса Елеонора была в белом платье-рубашке и босоножках на каблуках.

Вчера днем, напомним, вся королевская семья посетила мессу по случаю праздника, которая прошла в соборе Святых Михаила и Гудулы.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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