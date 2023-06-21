В вечерних платьях и роскошных тиарах: королевы Максима и Матильда на банкете

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли с государственным визитом в Бельгию.

В первый день визита их приветствовали король Бельгии Филипп с супругой - королевой Матильдой - в Королевском дворце в Брюсселе.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Матильда появилась на этой встрече в красном платье миди от Claes Iversen, с красным клатчем Maison Fabienne Delvigne в руках и в бежевых туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. Также она была с головным убором от того же бренда, что и ее платье, и в бежевых перчатках.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Максима надела для первого выхода в Бельгии шелковый костюм от Natan Couture, бежевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi и была в широкополой шляпе от Philip Treacy. На шее у королевы было жемчужное колье из трех нитей, а в ушах – жемчужные серьги.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Уже вечером монаршие особы посетили государственный банкет в первый день своего официального визита в Бельгию.

На нем королева Максима появилась в пудрово-розовом платье от нидерландского бренда JANTAMINIAU и с розовым клатчем в руках от итальянского бренда VBH Luxury. Вечерний образ Ее Величество дополнила роскошным бриллиантовым ожерелье Стюарта, тиарой Стюарта и бриллиантовыми серьгами королевы Вильгельмины и выглядела прекрасно. Также на запястьях у нее было несколько браслетов, ногти были накрашены светлым лаком, а волосы собраны в вечернюю прическу. Макияж на лице королевы был максимально в натуральных оттенках.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Бельгии Матильда прибыла на официальный ужин в голубом кружевном платье от Armani Prive с прозрачной накидкой, подобрав к нему бледно-голубой клатч Giorgio Armani. Она надела диадему девяти провинций и серьги с бриллиантовой бахромой, которые сочетала с бриллиантовыми браслетами. Тиара девяти провинций была подарком шведской принцессе Астрид, когда она вышла замуж за короля Бельгии Леопольда III. Макияж и прическа у Ее Величества также были вечерними.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Матильда и королева Максима / Фото: Associated Press

Короли на мероприятии были облачены в черные фраки, белые рубашки, жилеты и галстуки-бабочки.

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Король и королева Нидерландов приехали с государственным визитом в Бельгию. Их встречала монаршая семья - король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

Читайте также: