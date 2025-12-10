В вечерних платьях и с тиарами: королева Сильвия и ее дочь Виктория посетили церемонию в Стокгольме

Король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия / © Getty Images

Король Швеции Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия прибыли на торжественную церемонию сегодня вечером в Стокгольме.

Королева Сильвия появилась на мероприятии в золотом платье с пышной юбкой и расшитым камнями верхом, а также надела тиару, серьги с изумрудными камнями и прикрепила брошь с таким же камнем к одному из орденов.

А будущая королева Швеции Виктория облачилась в двухцветное ассиметричное платье с пышным подолом и без бретелек, подобрала к наряду сверкающую тиару и миниатюрный клатч, жемчужные серьги-капли и жемчужный браслет на запястье.

