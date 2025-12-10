- Дата публикации
В вечерних платьях и с тиарами: королева Сильвия и ее дочь Виктория посетили церемонию в Стокгольме
Члены шведской королевской семьи присутствуют сегодня на церемонии вручения Нобелевской премии мира в концертном зале Стокгольма.
Король Швеции Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия прибыли на торжественную церемонию сегодня вечером в Стокгольме.
Королева Сильвия появилась на мероприятии в золотом платье с пышной юбкой и расшитым камнями верхом, а также надела тиару, серьги с изумрудными камнями и прикрепила брошь с таким же камнем к одному из орденов.
А будущая королева Швеции Виктория облачилась в двухцветное ассиметричное платье с пышным подолом и без бретелек, подобрала к наряду сверкающую тиару и миниатюрный клатч, жемчужные серьги-капли и жемчужный браслет на запястье.
Напомним, члены норвежской королевской семьи также присутствовали сегодня на церемонии вручения Нобелевской премии мира.