Общество
152
1 мин

В вечерних платьях и с тиарами: королева Сильвия и ее дочь Виктория посетили церемонию в Стокгольме

Члены шведской королевской семьи присутствуют сегодня на церемонии вручения Нобелевской премии мира в концертном зале Стокгольма.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия

Король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия / © Getty Images

Король Швеции Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия прибыли на торжественную церемонию сегодня вечером в Стокгольме.

Королева Сильвия появилась на мероприятии в золотом платье с пышной юбкой и расшитым камнями верхом, а также надела тиару, серьги с изумрудными камнями и прикрепила брошь с таким же камнем к одному из орденов.

Король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, ее супруг кронпринц Даниэль и королева Сильвия / © Getty Images

А будущая королева Швеции Виктория облачилась в двухцветное ассиметричное платье с пышным подолом и без бретелек, подобрала к наряду сверкающую тиару и миниатюрный клатч, жемчужные серьги-капли и жемчужный браслет на запястье.

Напомним, члены норвежской королевской семьи также присутствовали сегодня на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Король Харальд V, королева Соня, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Король Харальд V, королева Соня, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

