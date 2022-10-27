В вечерних платьях и с укладками: королева Матильда и первая леди Литвы с мужьями посетили концерт

Королевская чета Бельгии все еще находится с официальным визитом в Литве. На днях король и королева вместе с президентом и первой леди посетили концерт.

Королева Матильда, король Филипп и президент Литовской Республики Гитанас Науседа с первой леди Дианой Науседене посетили концерт в Большом концертном зале Вильнюсской филармонии во время официального государственного визита бельгийской королевской четы в Литовскую республику.

Королева Матильда и король Филипп и президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене / Фото: Getty Images

Матильда пришла на мероприятие в вечернем платье и накидке, подобрав к тону наряда металлического цвета клатч и туфли-лодочки на каблуках. Образ Ее Величества дополняли крупные серьги в форме цветков и более насыщенный вечерний макияж.

Первая леди Литвы блистала в длинном платье в цвете металлик с вырезом "лодочка" и рукавами три четверти, дополнив наряд серьгами в белом золоте, лаконичной укладкой и макияжем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Мужчины были одеты в идеально выглаженные черные смокинги, брюки, белые рубашки и галстуки-бабочки.

Ранее королевские особы вместе с президентской четой посещали Музей наследия церкви Святого Михаила.

Королева Матильда и король Филипп и президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене / Фото: Getty Images

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