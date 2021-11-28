Этот день в истории: принцессы Елизавета и Маргарет в вечерних платьях и с укладками на спектакле

Этот день в истории: принцессы Елизавета и Маргарет в вечерних платьях и с укладками на спектакле

Архивные снимки британской королевской семьи всегда интересно рассматривать.

Это фото было сделано 28 ноября 1946 года за шесть лет до того, как умер король Георг VI и его старшая дочь принцесса Елизавета стала новой королевой.

На снимке запечатлены сестры принцессы Елизавета и Маргарет на представлении Иоланты в Музыкальной школе Гилдхолл, в Лондоне.

Обе принцессы одета в красивые платья, с жемчужными ожерельями из двух нитей на шеях, обе с красивыми прическами. В ушах у принцессы Елизаветы также серьги-клипсы, а на запястьях несколько браслетов. Также обе девушки держат в руках программу музыкального спектакля и клатчи.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

Ранее мы показывали архивное фото, на котором принцесса Маргарет была запечатлена вместе с родителями – королевой Елизаветой и королем Георгом VI в Театре Одеон, в Лондоне.

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