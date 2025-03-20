В вечерних платьях и тиарах: королева Сильвия и кронпринцесса Виктория блистали на банкете

Король Карл Густав и королева Сильвия дали представительский ужин в Королевском дворце. Также семью представляли кронпринцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль и брат Виктории – принц Карл Филипп. Его жена принцесса София не присутствовала, так как недавно стала мамой в четвертый раз и сейчас немного занята.

Среди гостей были представители дипломатического корпуса, парламента, правительства, органов власти, науки, спорта, бизнеса, культуры, а также люди, с которыми королевская семья встречалась во время поездок.

Ужин был подан в галерее Карла XI в Королевском дворце. В начале ужина король приветствовал гостей, сказав:

«Приятно видеть сегодня здесь такое большое количество гостей. Потому что именно когда мы встречаемся и делимся разными точками зрения, мы получаем новые знания и идеи».

В Instagram семьи поделились видео с торжественного мероприятия, а на сайте фотографиями.

Ее Величество королева Сильвия блистала в вечернем платье и аметистовой парюре, а ее дочь кронпринцесса Виктория была также в вечернем платье с V-образным вырезом, расшитом красивыми цветами и тиаре Laurel Wreath.

Шведская королевская семья / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно мы показывали, в каком платье выходила замуж за короля Карла Густава – Сильвия.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

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