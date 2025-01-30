В вечерних платьях с пикантными декольте: итальянские принцессы блистали в Париже

Принцесса Мария Каролина Бурбонская и принцесса Мария Кьяра Бурбонская побывали на показе коллекции Gaurav Gupta Haute Couture весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.

Каролина была в нюдовом корсетном платье, расшитом пайетками, лук свой девушка дополнила подвеской с кулоном на шее и бриллиантовым браслетом на запястье. Белокурые волосы она распустила и сделала макияж в теплых оттенках.

Сицилийские принцессы Кьяра и Каролина / Фото: Getty Images

Кьяра была в платье цвета электрик, которое также было расшито пайетками и с глубоким декольте. У прицнессы были распущены волосы, красиво уложены локонами, в ушах были серьги, на шее колье, а на лице макияж в теплых оттенках.

Напомним, Неделю моды в Париже посетили также монакские сестры – Шарлотта Казираги и принцесса Александра Ганноверская.

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