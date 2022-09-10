В Великобритании продолжается церемония провозглашения Чарльза III королем

Историческая церемония проходит в лондонском Сент-Джеймском дворце.
Прямо сейчас в Великобритании продолжается историческое событие – церемония провозглашения Чарльза III королем. Церемония проходит в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие.
Чарльз III подписал присягу, провозглашенную перед Тайным советом. Под документом свидетели поставили свои подписи.
Обращаясь к высокопоставленным лицам, король Чарльз отдал честь своей покойной матери и своей жене – королю-консорту Камилле.
Напомним, 8 сентября 96-летняя королева Елизавета II скончалась в Балморале.
"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – говорится в заявлении Букингемского дворца.
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