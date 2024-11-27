В вельветовом костюме цвета бургунди: стильный образ министра иностранных дел Канады

Мелани Жоли выбрала для своего появления на мероприятии в Италии наряд популярного нынешнего сезона оттенка.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли приняла участие во встрече министров иностранных дел G7 в Фьюдже, недалеко от Рима.
Политик выбрала для своего появления деловой вельветовый костюм трендового цвета бургунди, состоявший из приталенного жакета с одной пуговицей и широких брюк. На ней также был черный топ и черные остроносые туфли.
Мелани сделала укладку с локонами и нежный макияж.
Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в костюме цвета фуксии прибыла на саммит.
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