В вельветовом костюме цвета бургунди: стильный образ министра иностранных дел Канады

Мелани Жоли выбрала для своего появления на мероприятии в Италии наряд популярного нынешнего сезона оттенка.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли приняла участие во встрече министров иностранных дел G7 в Фьюдже, недалеко от Рима.

Мелани Жоли / Фото: Associated Press

Политик выбрала для своего появления деловой вельветовый костюм трендового цвета бургунди, состоявший из приталенного жакета с одной пуговицей и широких брюк. На ней также был черный топ и черные остроносые туфли.

Мелани Жоли / Фото: Associated Press

Мелани сделала укладку с локонами и нежный макияж.

Мелани Жоли / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в костюме цвета фуксии прибыла на саммит.

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