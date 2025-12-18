ТСН в социальных сетях

64
1 мин

В вельветовом костюме-тройке в рубчик: новый выход премьер-министра Италии в Брюсселе

Джорджа Мелони имеет немало стильных костюмов в своем гардеробе.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в круглом столе по вопросам миграции, который состоялся в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

На этот раз она продемонстрировала деловой образ в вельветовом костюме-тройке в рубчик цвета слоновой кости, состоящий из жакета, жилета с контрастными черными пуговицами и брюк. Еще на политике была молочная блузка с серебряной полоской.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сделала ровную укладку, макияж смоки-айс и с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони посетила премьеру документального фильма в костюме жемчужного оттенка и полупрозрачном вязаном топе.

64
