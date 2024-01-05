В вельветовом жакете и с красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с журналистами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вчера, 4 января, провела итоговую пресс-конференцию в Риме.

Перед журналистами она предстала в деловом аутфите. На ней был бежевый вельветовый жакет, топ молочного оттенка и бежевый низ.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую укладку с локонами, макияж с золотистыми тенями на веках и красный маникюр. В ушах у нее были длинные серьги-люстры с камнями, а на руках – браслеты и кольца.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на политическом фестивале "Аттреджа" в Риме предстала в черном бархатном жакете, белой блузке и черных штанах-палаццо.

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