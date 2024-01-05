Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В вельветовом жакете и с красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с журналистами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В вельветовом жакете и с красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с журналистами

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони выбрала для своего выхода деловой монохромный лук.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вчера, 4 января, провела итоговую пресс-конференцию в Риме.

Перед журналистами она предстала в деловом аутфите. На ней был бежевый вельветовый жакет, топ молочного оттенка и бежевый низ.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press
Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую укладку с локонами, макияж с золотистыми тенями на веках и красный маникюр. В ушах у нее были длинные серьги-люстры с камнями, а на руках – браслеты и кольца.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на политическом фестивале "Аттреджа" в Риме предстала в черном бархатном жакете, белой блузке и черных штанах-палаццо.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
185
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация